Flávio Bolsonaro chega ao Acre recepcionado por Bittar e outros lideranças políticas

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) chegou ao Acre nas primeiras horas da tarde desta terça-feira (26).

O filho do presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Aeroporto de Rio Branco pelo senador Marcio Bittar (União Brasil) – quem fez o convite para que Flávio viesse ao Acre – e pela pré-candidata ao Senado, Marcia Bittar (PL), além de outras lideranças políticas.

O pré-candidato à Câmara Federal, Ulysses Araújo, e o deputado José Bestene também fizeram questão de recepcionar o senador.

Flávio vai participar de uma agenda com os pré-candidatos do PL no Acre, às 18h, no auditório da Livraria Paim. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também devem ir ao evento.