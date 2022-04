“Foi o primeiro compromisso do presidente para as eleições”, diz Flávio Bolsonaro sobre pré-candidatura de Márcia Bittar

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) recebeu, com exclusividade, os sites ContilNet e AcreNews para uma entrevista fechada. Flávio, que está em agenda no Acre nesta terça-feira (26), falou sobre os compromissos, a responsabilidade de representar o pai, presidente da República Jair Bolsonaro (PL), e aliança com o senador Marcio Bittar (UB-AC), a quem chama de maior aliado no Acre.

Flávio reiterou o que disse durante ato, em momento anterior, com filiados do partido: o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro para estas eleições foi com o Acre: durante encontro, Jair Bolsonaro decidiu que sua candidatura ao Senado no Estado seria a pré-candidatura indicada pelo senador.

“Foi o primeiro compromisso que o presidente Bolsonaro fez em todo o país para as eleições. Nosso primeiro compromisso foi com o senador Bittar, ele ganhou, pela confiança conquistada, o direito de indicar o candidato ou candidata no estado. Durante encontro, o presidente conheceu Márcia e aqui estamos, para chancelar sua pré-candidatura e, com fé em Deus, temos a certeza de que seremos vitoriosos”.

Flávio citou Márcia como “mulher firme, que gosta de ir pra rua”. “Terá peso [sua pré-candidatura]. É a nossa pré-candidata. Eu não tenho dúvidas de que Márcia Bittar vai representar com convicção nossos ideais. Ela fala por si. Mulher firme, que gosta de ir para as ruas. Será de grande importância pro nosso estado e nosso país, assim como o senador Marcio é. Queremos Márcia Bittar no Senado”.

Aos postulantes, o senador ainda deu dicas e pediu união. “Façam dobradinha, busquem apoios dentro do próprio partido. É bom pros dois [referiu-se à parcerias entre postulantes a estadual e federal]. Levem o nome do presidente. Pode falar que é candidato do Bolsonaro”.