Fotógrafo amador registra raio no formato de mapa do Brasil; veja foto

“Eu estava editando a imagem em um programa no computador para melhorar a sombra, nitidez, luzes, como de costume, e só quando eu postei vi que realmente parecia a foto do mapa do Brasil” […] Montei um vídeo no Instagram e acabou que começou a estourar, o pessoal começou a comentar a similaridade com o nosso mapa e até agora está repercutindo”, detalhou.