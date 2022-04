Franceses vindos do Peru são presos no AC com 3,5 kg de cocaína em mochilas

Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje (29) 3,5 kg de cloridrato de cocaína que estavam sendo transportados em compartimentos escondidos nas mochilas de 3 estrangeiros.

A equipe da PRF abordou um taxi em frente a Unidade Operacional de Xapuri, no km 237 da BR 317. No veículo, além do motorista, estavam 3 franceses que informaram que viajavam a passeio pelo Peru e estavam seguindo viagem para o Rio de Janeiro. Durante a conversa, os passageiros omitiram algumas informações constantes em seus passaportes, o que elevou o nível de suspeita dos policiais.

Ao realizar uma vistoria minuciosa nas mochilas, foram encontrados 15 embalagens contendo 3,5 kg de cocaína.

Os passageiros foram presos pelo crime de tráfico internacional de droga e encaminhados para a Polícia Federal.