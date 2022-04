O cantor e compositor Frank Aguiar, conhecido como cãozinho dos teclados, chegou ao Acre nesta sexta-feira (29).

“E aí, galera, chegamos em Rio Branco para passar um fim de semana especial com a galera, cantar muito e se divertir”, disse em seu perfil no Instagram.

Frank parou no rancho do empresário Igor Zanoni para fazer uma resenha com os amigos e fãs, onde cantou à vontade.

O compositor tem um show marcado neste sábado (30) em Porto Acre, em comemoração ao aniversário da cidade.