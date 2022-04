Gabarito IBGE Extraoficial: confira a correção das provas

As provas do processo seletivo do IBGE para os profissionais que atuarão no Censo 2022 foram aplicadas no dia 10 de abril.

Ao todo, o concurso IBGE contou com mais de 600 mil inscritos. O concurso IBGE oferta, ao todo, 206.981 vagas temporárias.

Gabarito IBGE extraoficial Recenseador

Tipo de prova: VERDE

Questão 1: Jesus Cristo afirma em um dos evangelhos:…

Resposta: B

Questão 2: Muitas palavras em língua portuguesa são formadas…

Resposta: E

Questão 3: “É um paradoxo que a ideia de ter vida longa agrade a todos”…

Resposta: E

Questão 4: Um escritos francês compôs o seguinte pensamento:…

Resposta: A

Questão 5: Um filósofo disse: “Como saber tudo sem envelhecer?”…

Resposta: A

Questão 6: Um jogador de futebol, que jogava fora do país, declarou:…

Resposta: B

Questão 7: “Há sempre uma casca de banana perto do local de uma tragédia”…

Resposta: B

Questão 8: Assinale a frase abaixo em que não se comete um erro ortográfico…

Resposta: D

Questão 9: Um milionário famoso declarou certa vez: “Pinto os cabelos de preto para…”

Resposta: D

Questão 10: Um famoso ator de cinema declarou: “Eu tive uma grande vantagem que…”

Resposta: C

Questão 11: Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões…

Resposta: B

Questão 12: Sérgio tem R$ 129,00, que correspondem a 30% da quantia…

Resposta: A

Questão 13: A figura a seguir mostra o gráfico da função y=ax+b

Resposta: C

Questão 14: As medidas em graus dos 3 ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais…

Resposta: E

Questão 15: A altura de um retângulo é o dobro de sua base e o seu perímetro mede 84 cm.

Resposta: B

Questão 16: O valor da expressão a seguir é:

Resposta: C

Questão 17: Considere a igualdade 2/5 + 3/8 = x/200

Resposta: E

Questão 18: Um artigo que custava R$ 450,00 foi comprado por R$ 378,00.

Resposta: D

Questão 19: Considere o comprimento de 1 milha igual a 1610 metros.

Resposta: C

Questão 20: Em uma função do 1º grau y= f(x), sabese que f(0) = 4 e f(-1) = -3.

Resposta: E

Questão 21: De acordo com o Código de Ética do IBGE, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas.

Resposta: D

Questão 22: As afirmativas a seguir estão corretas, de acordo com o Código de Ética do IBGE, à exceção de uma. Assinale-a.

Resposta: B

Questão 23: De acordo com o Código de Ética do IBGE, os primados maiores que devem nortear o servidor público..

Resposta: C

Questão 24: De acordo com o Art. 117 da Lei nº 8112/90, as seguintes ações são proibidas ao servidor público…

Resposta: A

Questão 25: Avalie se são deveres fundamentais do servidor do IBGE, entre outros:

Resposta: C

Questão 26: Avalie se o conjunto de dados coletos pelo Censo traz resultados relacionados…

Resposta: E

Questão 27: As seguintes afirmativas sobre o Censo Demográfico estão corretas, à exceção de uma . Assinale-a.

Resposta: A

Questão 28: O Recenseador contará, em seu trabalho, com a supervisão de um Agente Censitário Supervisor (ACS).

Resposta: E

Questão 29: Assinale a afirmativa incorreta acerca do Recenseador e seu trabalho.

Resposta: B

Questão 30: É muito importante que o Recenseador tome providências e precauções para evitar a perda das informações coletadas.

Resposta: B

Questão 31: Avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as três afirmativas a seguir sobre a conduta do recenseador.

Resposta: C

Questão 32: A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, em que o informante faz um primeiro “julgamento” do Recenseador.

Resposta: E

Questão 33: É preciso garantir, aos informantes, que as informações obtidas pelo Censo Demográfico 2022 só serão usadas para fins estatísticos.

Resposta: A

Questão 34: Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativas brasileira em áreas ainda menores.

Resposta: B

Questão 35: É um trecho, geralmente retangular, de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como:…

Resposta: A

Questão 36: É uma área ou via pública, reconhecida pela comunidade, em que circulam pessoas, veículos e mercadorias…

Resposta: D

Questão 37: As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização…

Resposta: C

Questão 38: Toda edificação utilizada para fins não domiciliares encontrada nos setores censitários é classificada como

Resposta: A

Questão 39: A sigla DMC significa

Resposta: D

Questão 40: No DMC, o Recenseador pode acessar os seguintes itens, exceto um.

Resposta: C

Questão 41: Durante o seu trabalho em campo, as seguintes orientações estão corretas, exceto uma.

Resposta: C

Questão 42: Avalie se o Brasil está dividido, em seu aspecto político-administrativo, nas seguintes unidades territoriais

Resposta: E

Questão 43: Realizar a coleta do Censo envolve estratégias distintas quando feita em áreas dentro e fora dos perímetros urbanos.

Resposta: A

Questão 44: Na estrutura organizacional do Censo Demográfico os Recenseadores (REC) estão na base;…

Resposta: B

Questão 45: As unidades da federação são muitas vezes identificadas por suas siglas. Os Estados do Rio de Janeiro…

Resposta: D

Questão 46: Avalie se, para atualizar a lista de endereços (prévia) do DMC, o Recenseador deverá seguir as seguintes orientações…

Resposta: B

Questão 47: Avalie se o Morador é a pessoa que…

Resposta: B

Questão 48: Em relação às pessoas que devem ser recenseadas as seguintes afirmativas estão correras, à exceção de uma…

Resposta: C

Questão 49: Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo o compartimento coberto por um teto, limitado por paredes…

Resposta: E

Questão 50: Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam…

Resposta: A

Gabarito IBGE extraoficial ACM e ACS

Tipo da prova: BRANCA

Questão 1: A frase abaixo que se apoia num ditado popular é:

Resposta: B

Questão 2: “Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo…”

Resposta: A

Questão 3: Assinale a frase abaixo em que está ausente o preconceito do machismo.

Resposta: E

Questão 4: Observa a frase: “Os moradores dos campos são melhores que os da cidades”.

Resposta: B

Questão 5: Veja essa frase humorística de Millôr Fernandes:

Resposta: E

Questão 6: Na frase “Para salvar os búfalos, a melhor coisa que podemos fazer é comê-los…”

Resposta: A

Questão 7: “Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia”, disseram os vagalumes às estrelas.

Resposta: D

Questão 8: O célebre ministro inglês Winston Churchill disse: “Gatos nos olham com superioridade”…

Resposta: A

Questão 9: Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente: a frase abaixo…

Resposta: D

Questão 10: A frase abaixo que está integralmente correta é:

Resposta: E

Questão 11: Considere a afirmação: “Se a pessoa tomou vacina, então não teve covid séria”.

Resposta: C

Questão 12: Abel, Bento e Caio trabalham em equipe e costumam chega ao trabalho pontualmente…

Resposta: A

Questão 13: O gráfico a seguir mostra a evolução da população brasileira até 2010.

Resposta: C

Questão 14: Na feira, a barraca do pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana por R$ 13…

Resposta: C

Questão 15: No censo de 2010, Laura foi entrevistada pelo recenseador Mário…

Resposta: D

Questão 16: Sabe-se que a sentença “Se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano”…

Resposta: D

Questão 17: A negação lógica da sentença: “Toda cobra é verde ou venenosa”, é:

Resposta: C

Questão 18: Lorena tinha 135 residências para visitar e Pilar tinha 42 a menos que Lorena…

Resposta: D

Questão 19: Seja x= 1 + 1/ 1 …

Resposta: C

Questão 20: Sabe-se que 10% de x equivalem a 25% de Y…

Resposta: A

Questão 21: Avalie se, de acordo com o Código de Ética do IBGE, as seguintes afirmativas estão corretas:

Resposta: E

Questão 22: As seguintes ações são vedadas ao servidor público do IBGE, à exceção de uma.

Resposta: D

Questão 23: Avalie se são deveres fundamentais do servidor do IBGE:

Resposta: B

Questão 24: Assinale a alternativa incorreta de acodo com a Lei 8.112/90, sobre as responsabilidades do servidor público.

Resposta: D

Questão 25: Avalie se, de acordo com o Art. 127 da Lei nº 8.112/90 são penalidades disciplinares…

Resposta: E

Questão 26: Com a evolução dos estudos sobre administração, novas teorias…

Resposta: E

Questão 27: Ao ser convidado para assumir a administração de uma empresa, Júlio decide estudar…

Resposta: A

Questão 28: Uma das maneiras de dividir uma organização é por meio das classificações…

Resposta: B

Questão 29: Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização…

Resposta: D

Questão 30: O presidente executivo, também conhecido pela sigla CEO, é o cargo mais importante…

Resposta: A

Questão 31: Uma das primeiras perspectivas utilizadas para compreender o conceito de liderança…

Resposta: C

Questão 32: A teoria da hierarquia das necessidades, também conhecida como Pirâmide de Maslow…

Resposta: B

Questão 33: Determinada organização está inserida em um setor de mercado considerado de grande estabilidade…

Resposta: C

Questão 34: Considere um cenário em que um funcionário do IBGE se torne responsável pela ação…

Resposta: E

Questão 35: Ao longo de suas obras, Weber abordou diversos tipos legítimos de dominação…

Resposta: E

Questão 36: Suponha que, pós a realização do Censo Demográfico de 2012, a direção do IBGE…

Resposta: A

Questão 37: Segundo a literatura relativa ao atendimento do público, um atendimento considerado…

Resposta: B

Questão 38: No contexto organizacional, ainda que não previsto na descrição das estruturas…

Resposta: D

Questão 39: Os mecanismos de controle utilizados por uma empresa são fundamentais…

Resposta: C

Questão 40: Na composição das equipes responsáveis pela supervisão do censo demográfico…

Resposta: D

Questão 41: A missão do IBGE é “retratar o Brasil com informações necessárias…

Resposta: C

Questão 42: Uma das mais importantes pesquisas feitas pelo IBGE é o Censo Demográfico…

Resposta: E

Questão 43: O local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária é denominado…

Resposta: A

Questão 44: Em relação ao Censo Demográfico 2022, aa seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma…

Resposta: D

Questão 45: Avalie as afirmativas a seguir, acerca do recenseador e seu trabalho, e marque V para verdadeira e F para falsa. ( ) O Recenseador é o responsável…

Resposta: A

Questão 46: Agentes Censitários Municipais (ACM), Agentes Censitários Supervisores (ACS) e Recenseadores têm como local de trabalho, respectivamente…

Resposta: C

Questão 47: Avalie se as afirmativas a seguir acerca do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) são falsas (F) ou verdadeiras (V). I. É o equipamento…

Resposta: B

Questão 48: Avalie se as descrições a seguir, a respeito dos recursos do DMC, estão corretas.

Resposta: C

Questão 49: Em relação ao trabalho do Agente Censitário Supervisor (ACS) avalie as afirmativas a seguir. I. O ACS é a pessoa

Resposta: E

Questão 50: Em relação ao trabalho do agente censitário superou as seguintes afirmativas estão corretas exceto uma. Assinale-a

Resposta: D

Questão 51: Em relação ao Agente Censitária Municipal (ACM), avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V). I. Desempenha a função de gerente

Resposta: A

Questão 52: Avalie se as afirmativas a seguir, relativas ao Agente Censitário Supervisor, são falsas (F) ou verdadeiras (V). Sua principal função é acompanhar

Resposta: C

Questão 53: As siglas dos estados da Paraíba, do Pará, de Pernambuco e do Piauí são, respectivamente,

Resposta: B

Questão 54: Aglomerações urbanas, separadas das cidades e vilas em menos de 1 km ou que, superando essa distância, apresentem…

Resposta: E

Questão 55: Observe as definições a seguir: I. É um trecho, geralmente retangular, de uma área urbana

Resposta: E

Questão 56: O mapa a seguir está reproduzindo na Apostila de Conhecimentos técnicos.

Resposta: A

Questão 57: O domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas…

Resposta: A

Questão 58: Agrupamento Quilombola é o Setor Censitário em que existem __ ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas…

Resposta: B

Questão 59: Observe o endereço: Travessa Padre Antônio, 164, Bloco C, apartamento 304.

Resposta: D

Questão 60: Em relação a quem deve ser recenseado, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V). I. Devem ser recenseadas

Resposta: E