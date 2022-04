Gás de cozinha virou ‘produto de luxo’ em cidades do Acre, diz reportagem da VEJA

Uma reportagem publicada pela revista Veja nesta quinta-feira (28), com o título “Bolsonaro evita crise econômica, mas eleitores culpam governo”, assinada pelo jornalista José Casado, diz que o gás de cozinha virou produto de luxo nas cidades do Acre.

Na reportagem, Casado aponta que o botijão de 13 kg chega a custar R$ 150 no Estado – o que representa 16% da renda média das famílias.

“Os residentes no Acre empobreceram nos últimos dois anos, como os demais brasileiros. A renda individual diminuiu no ano passado. Ficou em R$ 888, uma queda de 3,1% em relação aos R$ 917 na média de 2020, informa o IBGE”, destaca.

“É um dos 14 Estados onde a remuneração média dos indivíduos que vivem numa mesma casa não alcança o valor do salário mínimo nacional (R$ 1.212). No Acre, ganha-se um terço menos”, continua.

Ao criticar a situação também enfrentada por outras unidades, o jornalista acusa Bolsonaro de manter a crise fora da agenda pública.

“Finge que não é com ele e passa o tempo tentando mudar de assunto. Ontem, por exemplo, gastou o dia entretido em novos capítulos da guerra particular com o Judiciário — meses atrás esgrimia contra o meses atrás esgrimia contra o espectro do comunismo, sepultado há mais de três décadas”, acrescenta.

