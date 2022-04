Gladson declara utilidade pública de imóveis em Xapuri para construção de ponte da Sibéria

O governador Gladson Cameli decretou nesta segunda-feira (25), em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis, as benfeitorias, direitos, posses e propriedades contidos na área em que será construída a ponte da Sibéria, em Xapuri.

A ordem de serviço da obra foi assinada no último dia 5 de março de 2022. A área declarada equivale a 14.545,65 m².

“O Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) fica expressamente autorizada a promover os atos pertinentes à fase executória da desapropriação conforme disposto no art. 3º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941”, diz um trecho do decreto.

O empreendimento está orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões em recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

A obra será realizada sob a supervisão do Deracre e executada pelo Consórcio Rio Acre, que deve dar início aos trabalhos de construção do canteiro de obras. O prazo para a conclusão é de dois anos.

A estrutura de concreto terá 340 metros de extensão e rampas de acesso e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito da cidade, no bairro Sibéria. No local, há a presença de muitos produtores agrícolas, com produção de castanha, borracha, mandioca e milho. Um local em que vive 40% da população da cidade.