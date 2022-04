Governador anuncia construção de maternidade em Rio Branco e assina 5 ordens de serviços

Durante a inauguração da nova ala vertical do Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta segunda-feira (4), o governador Gladson Cameli assinou cinco ordens de serviços, além da abertura de licitação para a construção da nova maternidade de Rio Branco.

Entre os serviços, estão: o inicio dos serviços de reforma da Unidade Mista Ana Nery, na Vila Campinas, no valor de R$ 799.980; a ampliação da mesma unidade, avaliada em R$ R$ 799.980; a reforma da cobertura e forro da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no valor de R$ 300.000; a reforma da recepção e sala de espera do Unacon, no valor de R$ 699.750; e a reforma do centro de nefrologia da Fundhacre, em R$ 436.895.

Os recurso total investido chega a pouco mais de R$ 32 milhões.

“Estou aqui fazendo o meu papel enquanto governador desse Estado. É minha obrigação garantir melhorias à população. Estou dando a devida resposta aos que só sabem criticar o governo. Não tem melhor resposta do que essa”, disse o chefe do executivo.

As ordens de serviços foram assinadas também pela secretária de Saúde do Estado (Sesacre), Paula Mariano, e pelo secretário de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar.