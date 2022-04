Governo divulga programação da ExpoAcre e confirma atrações nacionais; confira

O governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (18) a programação completa da 47ª edição da Expoacre, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, em Rio Branco.

O evento inicia com a tradicional cavalgada saindo da Gameleira. O rodeio está marcado para acontecer entre os dias 31 de julho e 1 de agosto.

Os shows com atrações nacionais inicam na terça-feira, 2 de agosto, com abertura feita pelo cantor Tierry, do sucesso “Rita” e “Hackearam-me”.

O sertanejo Zé Vaqueiro se apresenta no dia 3 de agosto, e Wesley Safadão encerra a feira, no domingo, 7 de agosto.

Haverá também show gospel, na quinta-feira, 4 de agosto. E na sexta-feira, 5 de agosto, será realizada a noite eletrônica, com a presença do DJ Ownboss, que é mais uma atração nacional.