Governo esclarece informação de que faccionados do AC teriam sido transferidos por ameaças de morte

O Governo do Estado lançou uma nota na noite deste sábado (23) para esclarecer a informação de que faccionados teriam sido transferido do Acre para outros Estados por ameaça de morte.

“Não houve transferência de presos e o ambiente carcerário, no âmbito do Estado do Acre, permanece em plena ordem”, diz um trecho da nota.

“O fato em questão (transferência de presos), tratado em matéria jornalística, tramita, em caráter sigiloso, na Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco (VEP). Portanto, qualquer informação a respeito não passa de mera especulação”, continua.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), responsáveis pela nota, afirmam que “soa estranho a citação de pessoas, vítimas de homicídio, sem qualquer vínculo com organizações criminosas ou outros tipos de delitos”.

“Evidenciando-se, desse modo, clara falta de respeito à honra dos mortos e às famílias enlutadas, que são punidas em duplicidade. Nesse sentido, a Polícia Civil do Estado do Acre vem trabalhando, com toda a celeridade possível, para a elucidação dos homicídios apontados na publicação a que trata a presente nota, bem como nos demais crimes praticados em território acreano”, finaliza.