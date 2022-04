Governo paga auxílio-alimentação para os servidores da Saúde nesta quinta

O governo do Acre, cumprindo o acordo firmado com o funcionalismo público do Estado, anuncia o pagamento do auxílio-alimentação para os servidores da Saúde. O benefício será incluído em folha complementar, retroativo ao mês de março.

O auxílio foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) no dia 1º de abril, para todos os servidores do Estado. O montante em circulação, somente para os servidores da Saúde, será superior a R$ 3,2 milhões e contempla 6.404 servidores.

A equipe de governo, após meses de análises, obedecendo os limites permitidos pelos órgãos de controle do Estado e se sensibilizando com as necessidades dos servidores públicos, chegou ao acordo de pagamento de um auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00 para todos os que recebem mais de R$ 4 mil e de R$ 500,00 para aqueles com salários inferiores a esse valor. Tudo foi planejado para que não comprometesse o pagamento em dia dos servidores públicos do Estado.

O auxílio-alimentação para as demais categorias será pago da seguinte forma: servidores da Secretaria de Educação recebem juntamente com o pagamento da folha de abril os retroativos referentes aos meses de janeiro a março de 2022. O auxílio geral para todos os cargos e demais órgãos será pago na folha de abril com retroativo referente ao mês de março.