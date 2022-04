Homens são presos pela PRF por dirigirem embriagados no interior do AC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, no último final de semana, dois homens que estavam dirigindo embriagados no município de Brasiléia, no interior do Acre.

A primeira ocorrência aconteceu no sábado (09), na BR 317, onde a equipe da PRF abordou um carro e realizou o teste do etilômetro que constatou a embriaguez do condutor.

Já a segunda, aconteceu na madrugada de domingo, também na BR 317. A PRF abordou um motociclista aparentando sinais de embriaguez. Foi realizado o teste que atestou as dúvidas.

Ambos os resultados configuraram crime de trânsito. Os autores, portanto, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia.