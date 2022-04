Ibama lança processo seletivo com 30 vagas para o Acre; veja editais

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) divulgou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18), nove editais com abertura de processos seletivos simplificados que irão preencher vagas por tempo determinado na Prevfogo para combate a incêndios florestais.

Editais trazem vagas para brigadista, chefe de esquadrão e chefe de brigada para atuar nos municípios de Brasileia, com 15 vagas, e Sena Madureira, também 15 vagas, que exigem escolaridade de nível alfabetizado, médio ou superior. Os salários chegam a R$ 2.424,00.

Veja o edital de Sena Madureira AQUI.

Veja edital de Brasileia AQUI.

Veja os pré-requisitos para cada vaga e o salário:

Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais– Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário será de R$ 1. 212,00.

Brigadista Chefe de Esquadrão – Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário é de R$ 1.818,00.

Brigadista Chefe de Brigada – Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. A remuneração é de R$ 2.424,00.

Todos os cargos trabalharão em regime de 40 horas semanais, em horários, turnos e escalas definidos. Além do salário, os aprovados receberão algumas vantagens: Auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente.

Inscrições



As inscrições ficarão abertas de 19 de abril a 01 de julho, nos endereços e datas divulgadas nos editais que podem ser conferidos no site do IBAMA.