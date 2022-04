Idaf alerta criadores de gado sobre vacinação contra a brucelose, em Sena Madureira

O Governo do Acre, por intermédio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), deflagrou no começo desse mês a campanha de vacinação contra a Brucelose, uma doença infecciosa crônica, que atinge os bovinos e se manifesta principalmente por abortos no terço final da gestação e nascimento de bezerros fracos.

Em Sena Madureira, o referido setor alerta os criadores de gado a realizarem o procedimento, considerado de grande importância. “A Brucelose também pode ser transmitida para o ser humano através do consumo do leite, da carne, dentre outros. Em razão disso, a vacinação é muito importante”, destacou Aline Capácio, veterinária do Idaf em Sena Madureira.

Nesse sentido, devem ser vacinadas as bezerras de 3 meses a 8 meses e serem marcadas na cara com o número 2. “Além de vacinar, o produtor também precisa fazer a declaração da vacina no Idaf”, alertou.

A vacinação se estende até o dia 30 de junho. Para fazer a declaração, o prazo estipulado é até 10 de julho.

Quem não realizar o procedimento dentro do prazo ficará com a ficha bloqueada no Idaf e não poderá, por exemplo, obter a Guia de Transporte Animal (GTA), dentre outras complicações.