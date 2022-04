Idosa sofre acidente e bate cabeça no meio fio após sair de concessionária em Rio Branco

A motociclista Marildes de Gomes dos Santos, 67 anos, ficou ferida após um acidente na manhã deste sábado (30), na Avenida Ceará, bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Marildes havia acabado de sair de uma concessionária de motocicletas com sua moto modelo Honda, de cor vermelha e placa QWM-4059, e tentou sair do local, mas, de forma acidental, entrou na frente de um carro modelo Gol, de cor preta e placa NAE-1458, que trafegava no mesmo sentido em que Marildes. Os veículos colidiram e o motorista permaneceu no local e prestou socorro às vítimas.

No impacto, a idosa foi arremessada contra o asfalto, batendo a cabeça no meio fio e tendendo perda momentânea de consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Marildes ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, ainda estava desorientada.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perícia. Após os trabalhos da perícia, os veículos foram retirados da pista e o trânsito foi liberado.