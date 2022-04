Jéssica Sales reafirma pré-candidatura ao Senado: “Só se Deus não quiser”

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) concedeu, nesta última semana, entrevista exclusiva ao ContilNet. Pré-candidata ao Senado, natural de Cruzeiro do Sul, filha do ex-prefeito Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales, Jéssica é médica ginecologista e está em seu segundo mandato.

Ao longo dos últimos sete anos, a parlamentar destinou R$ 248 milhões em emendas para o Acre, conhece todos os 22 municípios e já perdeu as contas e quantas vezes subiu e desceu os rios acreanos para ver de perto onde pode alocar melhor as verbas.

Jéssica colocou seu nome à disposição do partido e foi aprovado pela executiva nacional em julho do ano passado, na mesma época, ela descobriu um nódulo benigno no seio esquerdo. Seis meses depois, em dezembro, o diagnostico de um câncer mudaria muita coisa na vida dela.

Com o diagnostico de uma doença tão agressiva e uma campanha ao Senado, muito se especulou sobre uma possível desistência. Questionada em nossa entrevista, se continua pré-candidata, ela foi enfática: “Só se Deus não quiser”. Ela disse ainda que as três primeiras fases do tratamento se concluem em junho, com a cirurgia, o que lhe dará tempo hábil para campanha.

Confira a entrevista completa: