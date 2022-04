Jovem encontrada com as mãos amarradas foi morta por facção após ‘gesto inocente’ em vídeo no TikTok em MT, diz delegado

A Polícia Civil finalizou as investigações da morte de Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos, em Brasnorte, a 580 km de Cuiabá. O corpo foi encontrado no dia 22 deste mês, na zona rural do município, após três dias de desaparecimento.

Segundo o delegado Eric Marcio Fantin, o crime foi cometido por membros de uma facção criminosa, que não gostaram de um vídeo que a jovem publicou no TikTok.