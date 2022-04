Líder indígena do Acre se apresenta com Gilberto Gil em evento voltado para o meio ambiente

O líder indígena Ashaninka, Benky Piyãco, vai se apresentar com o cantor e compositor Gilberto Gil, no dia 4 de junho, durante o evento Outras Florestas, em Minas Gerais. O evento é uma iniciativa da ONG Contato, que visa promover ações de meio ambiente, cultura e inclusão social como forma de desenvolvimento econômico e turístico sustentáveis A participação do acreano se dará em uma aula-show no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

A relação entre Benky e Gil se estreitou quando o compositor era ministro da Cultura, no Governo Lula, ainda em 2008, e por diversas vezes visitou o Acre e suas aldeias.

A iniciativa do evento na capital mineira é atrair para Belo Horizonte a marca de uma cidade comprometida com as causas ambientais utilizando a cultura como elemento de transformação social e combate as desigualdades promovendo atividades de inclusão social e cidadania junto a juventude das zonas periféricas da cidade e conta com a parceria com empresas de turismo de Belo Horizonte, o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, o Instituto Yorenka Tasorentsi (Acre) e as Nações Unidas.

O líder indígena acreano foi convidado por sua longa trajetória em defesa da terra e da cultura de seu povo, os Ashaninka, e á preservação do ecossistema Amazônico.

Todo o lucro do evento que está com ingressos à venda, será direcionado para ações de plantio e educação ambiental nas periferias de belo Horizonte.