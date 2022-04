Mara ou Jarude? MDB anuncia postulante ao Governo: “Independente do resultado, fico feliz”

Disputando com o vereador Emerson Jarude a vaga de pré-candidata ao Governo pelo MDB, a deputada federal Mara Rocha disse que independente da escolha, “será uma boa campanha com propostas para fortalecer o Acre, torná-lo atrativo para empresas e com foco principal na geração de emprego”.

Mara chegou por volta das 9h20 ao Palácio do Comércio, na Avenida Ceará, onde ocorre o anúncio do nome oficial para disputa nas eleições deste ano.

A escolha foi feita por meio de pesquisa com a população e Mara disse que nem ela e nem Jarude sabem o resultado, ele será divulgado daqui a pouco.

“Independente do resultado, eu fico muito feliz de ter o nome posto nessa pesquisa ao lado do vereador Jarude, uma grande liderança por quem tenho muito carinho e respeito”, pontuou.