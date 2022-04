Mazinho busca apoio de Toinha e Zé Vieira para pré-candidatura de Meire à Câmara

Um almoço que reuniu algumas das principais lideranças políticas do município de Sena Madureira, neste domingo (24), foi o cenário ideal para desdobrar novas articulações para as Eleições de 2022.

O prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira, além de pessoas ligadas à atual gestão do executivo municipal, se reuniram com o ex-deputado federal Zé Vieira, marido da ex-prefeita de Sena, Toinha Vieira.

Uma fonte ligada ao grupo disse à reportagem do ContilNet que o objetivo do encontro era o de buscar apoio para eleger Meire Serafim, esposa de Mazinho, para o cargo de deputada federal, além de colocar Gilberto em uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no próximo ano.

O vice-prefeito já declarou que é pré-candidato ao cargo pelo Partido Liberal (PL).

Tudo indica que o casal Vieira vai aderir à campanha de Meire, mas nada foi oficializado até o momento.