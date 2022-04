MDB diz que candidaturas de Mara Rocha e Jéssica Sales são irreversíveis: “Pertencem aos acreanos”

Em nota pública enviada à imprensa, o MDB do Acre reafirmou a pré-candidatura da deputada Mara Rocha ao Governo do Acre e da também deputada federal Jéssica Sales ao Senado.

O motivo da nota são as recentes conversas nos bastidores políticos de que o partido poderia voltar a se aliar com Gladson, o que implodiria a candidatura de Mara.

“A candidatura de Mara Rocha não é mais dela mesma e nem tampouco do MDB. As candidaturas de Mara Rocha ao Governo do Acre e Jéssica Sales ao Senado da República já pertencem aos acreanos que vão construir dias melhores para nossa terra e nossa gente. Os símbolos do MDB serão um imperativo categórico nas eleições no Acre. Abram alas!”, diz nota assinada por 10 lideranças da sigla.

Veja nota na íntegra: