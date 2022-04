Menor é apreendido na frente dos filhos portando arma usada em homicídio de taxista no AC

Um menor de 17 anos, conhecido pelo apelido de “Empresário”, foi apreendido no final da tarde desta sexta-feira (29), pela Polícia Civil de Brasileia. O rapaz era investigado por um homicídio em Brasileia.

A ação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) onde conseguiu localizar e apreender o principal suspeito de assassinar o motorista de aplicativo, crime ocorrido no último dia 13 de abril.

Fernando Hurtado Apinaye, de 38, foi assassinado com cerca de cinco tiros quando chegava em sua casa, localizada no bairro Marcos Galvão II, em Brasileia. A vítima tem nacionalidade boliviana e trabalhava como motorista de aplicativo na fronteira. Fernando foi abordado e morto com vários disparos à queima-roupa, tendo sido atingido inclusive na cabeça. Ele morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico. A polícia apura informações de que Fernando fazia corridas para pessoas ligadas a grupos criminosos e esse pode ser a motivação do crime.

A investigação da Polícia Civil foi possível chegar até o menor de 17 anos, que estava em casa na companhia de filhos, quando foi surpreendido em posse de uma pistola 9mm municiada que teria sido usada no crime.

O menor foi encaminhado a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição do Instituto Socioeducativo (ISE) para as providências cabíveis.