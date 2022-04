Moisés Diniz diz que Solidariedade está com chapas montadas e objetivo é fazer dois deputados estaduais e um federal

O presidente do Solidariedade e secretário adjunto de Educação do Acre, Moisés Diniz, afirmou que o partido já montou suas chapas para concorrerem às eleições deste ano.

Diniz afirma que iniciou as tratativas para esta montagem em maio do ano passado. “Foram dez meses de muita dedicação e cuidado”, escreveu em um texto publicado neste domingo (3) em seu Facebook.

Segundo ele, a intenção é fazer dois deputados estaduais e um federal. “Fomos firmes em montar uma chapa que tivesse candidatos entre 1 mil e 2 mil votos, pra ter uma média de 1,5 mil votos por candidato, o que garantirá a eleição de dois deputados estaduais. Fizemos o mesmo formato para federal, sem medalhões que expulsassem os candidatos médios”, explicou.

Entre os acertos, Diniz diz que o partido teve que lidar com boatos sobre a força do partido e afirma que não filiou nenhum “medalhão” e não negociou valores diferenciados para cada pré-candidato. “A única garantia que demos foi que todos receberão o mesmo valor do fundo eleitoral”, garantou.

Moisés disse ainda que Solidariedade terá “gente nova, de todas as áreas”, sendo essa “a regra de ouro” no momento de construção e diz que o foco esse ano não é organizar a sigla, mas construir “um projeto coletivo, que os eleitos e não eleitos decidirão os futuros espaços de poder do partido e que, em 2024, participaremos das disputas majoritárias e formaremos chapas amplas de vereador nos 22 municípios do Acre. Não focaremos em organizar o SD, mas, conquistar mandatos, envolvendo acreanos de todas as siglas, descontentes e esperançosos, de que é possível construir um partido que equilibre a sociedade para um caminho de prosperidade econômica, tradição com oxigênio do século 21, valores sólidos de convivência e respeito, cuidado inteligente do planeta, combate sem tréguas a todo e qualquer tipo de extremismo”.

