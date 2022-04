Mortos em confronto com polícia no Acre tinham extensas fichas criminais, diz Sejusp

Registros oficiais revelam que Sérgio Emanuel Gadelha da Silva e Raimundo Castro de Oliveira, vulgo “Raimundinho”, que foram a óbito, neste sábado, 16, em Brasileia, durante confronto com as forças de segurança, eram detentores de vasta ficha criminal.As investigações apontam que a dupla já planejava mais homicídios naquele município.

Segundo apurou a força-tarefa, que desde o último dia 5 desencadeia operações policiais na região do Alto Acre, Sérgio Emanuel Gadelha da Silva, desde o início do ano, vinha coordenando um grupo criminoso no município de Epitaciolandia.

A policia aponta que, no mês de fevereiro, Sérgio e seu bando praticaram três roubos na zona rural de Epitaciolandia. Apurou-se que o grupo ficava em ramais e abordavam moradores para roubar motos. Em um dos crimes, conforme as investigações, o grupo invadiu uma propriedade rural, fez uma família refém, e roubou motocicletas e dinheiro.

Sérgio Emanuel, de acordo com as forças policiais, também era investigado nos diversos casos de execuções que ocorreram em Brasileia. desde o início de março deste ano. “No dia 26 março de 2022, Sérgio Emanuel e seus comparsas conseguiram fugir de um cerco da Polícia Boliviana na cidade de Porvenir. Na ação, a polícia daquele país aprendeu armas, munições, motos além do documento de Sérgio Emanuel”, aponta a investigação.

Quanto a Raimundo Castro de Oliveira, vulgo “Raimundinho”, segundo as forças policiais, este era apontado pela Polícia Civil, em Brasileia, como o principal responsável por diversas execuções naqela cidade. A justiça já havia decretado a prisão de “Raimundinho” e as forças Policiais estavam a sua procura.

Da ação, que vitimou os dois homens que entraram em confronto com as forças de segurança, participaram integrantes da Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PMAC), Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).