Motorista atinge árvores e morre ao ser arremessado para fora de carro

O acidente foi nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O veículo onde estava a vítima, um HB20, seguia pela avenida (sentido centro), quando saiu da pista e atingiu as árvores do canteiro.

Josef foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Testemunhas contaram à polícia que no veículo haviam outras duas pessoas, mas que, após o acidente, os passageiros saíram andando e fugiram antes da chegada do resgate.