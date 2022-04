MPAC arquiva denúncias contra Petrônio por falta de provas: “A justiça não falha”

O Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu pedir o arquivamento de denúncias de assédio moral a servidores protocoladas no órgão contra o atual presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petronio Antunes.

O motivo: a inconsistência dos fatos. O parecer foi assinado pelo promotor Romeu Cordeiro Barbosa Filho.

“Durante a apuração do inquérito, foi constatado que a referida denúncia não apresentou uma versão coerente dos fatos “e nem indica qualquer prova ou indicio convincente da ocorrência de quaisquer irregularidades”, diz um trecho.

Cordeiro destacou ainda que o denunciante não apresentou a autoria dos atos ilícitos mencionados, tampouco apresentou ou indicou provas suficientes.

Em entrevista ao ContilNet, Petrônio comemorou a decisão e afirmou que “a justiça tarda, mas não falha”.

“Mais uma prova de que a justiça tarda, mas não falha e o que foi dito não passava apenas de politicagem”, salientou.