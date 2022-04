“Mulher firme, que gosta de ir para as ruas”: senador Flávio Bolsonaro rasga elogios a Marcia Bittar

Em agenda no Acre nesta terça-feira (26), o senador Flávio Bolsonaro conheceu os novos membros do Partido Liberal no Acre e teceu elogios à composição local.

O senador surpreendeu a todos ao tecer uma série de elogios à Márcia. Flávio elogiou a campanha, a postura de Marcia e rechaçou que ela é a candidata de Bolsonaro no Acre.

“Eu não tenho dúvidas de que Marcia Bittar vai representar com convicção nossos ideais. Ela fala por si. Mulher firme, que gosta de ir para as ruas. Será de grande importância pro nosso estado e nosso país, assim como o senador Marcio é. Queremos Marcia Bittar no Senado”.

Flávio segue para a Livraria Paim, local onde cede entrevista coletiva e fala com apoiadores.