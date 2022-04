Na Câmara, deputado Jesus Sérgio cobra reconstrução da BR-364 ao Dnit

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) subiu nesta quarta-feira (20), na tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre as péssimas condições de tráfego da BR-364.

O parlamentar destacou em seu discurso que a rodovia é a que liga o Acre ao resto do Brasil e também cobrou ao Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), a reconstrução da BR.

“Venho fazer um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o Dnit, para que dê uma atenção especial para a BR-364, é essa rodovia que liga o Acre ao resto do Brasil. O que há atualmente são alguns trechos com trabalhadores tapando buracos de forma paliativa, e na verdade, é preciso reconstruir essa rodovia para entregá-la aos acreanos com a qualidade que a nossa população merece”, destacou Jesus Sérgio.