Na Série D, homem é flagrado com tatuagem nazista em jogo do São Raimundo-AM em Manaus; clube repudia

O São Raimundo-AM estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus. Nas arquibancadas, a torcida comemorou, mas um torcedor em específico, com uma tatuagem de um símbolo nazista, chamou a atenção.

Essa tatuagem da águia também símbolo do partido nazista. Ela foi escolhida pelo partido alemão pelo fato de ser um símbolo universal de poder, força, autoridade e vitória. Atributos que vão ao encontro da ideologia de superioridade nazista.

No jogo do São Raimundo, pela Série D, um torcedor foi ao estádio e tirou a camisa. Até aí tudo bem, o problema é a tatuagem dele. Aparentemente um símbolo do partido nazista O rapaz ainda não foi identificado. O clube ainda não se pronunciou pic.twitter.com/zUsAbGLnvK — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) April 18, 2022