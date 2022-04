Namorada mostra bumbum de Caio Castro nas redes: “Foto de milhões”

Nos comentários da publicação, os seguidores de Daiane aproveitaram para fazer graça com o ator. “Que Abundância”, escreveu um. “A foto de milhões”, pontuou outro. “Bundia está empinada”, brincou um terceiro.

Após cerca de cinco meses do término com Grazi Massafera, o ator engatou o namoro com Daiane de Paula. A moça trabalha com Faustão desde 2016 como bailarina e, devido sua desenvoltura, ganhou a oportunidade como repórter de plateia. É ela quem comanda o microfone com o público do novo apresentador da Band.