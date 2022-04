Alan Rick mostra cobra no meio da rua e ajuda o animal a voltar para natureza: “Aqui no Acre é assim”

Nas redes sociais, o deputado federal Alan Rick (UB-AC) publicou um vídeo onde mostra uma cobra da espécie jiboia no meio da rua, no caminho da casa do deputado. No vídeo, Alan Rick comenta: “Aqui no Acre é assim, uma jiboia atravessando a rua bem pertinho aqui da gente. Está atravessando e vai lá para o outro lado”.

No vídeo, é possível ver um rapaz identificado pelo deputado como Marcelo, ajudando a cobra a chegar do outro lado da rua, já que se o animal ficasse no meio da rua, poderia ser atropelado por algum veículo. “Ela é bonita! O rabo dela é lindo! […] Agora ela está seguindo o rumo dela! Grande Marcelo! Agora ela segue, era isso que ela queria”, diz o deputado no vídeo.

Confira: