Nicolau Júnior acompanha ação do Saúde Itinerante em Plácido de Castro

Ao lado da secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, acompanhou os atendimentos especializados da equipe do Saúde Itinerante, em Plácido de Castro, na manhã deste sábado. Em parceria com a prefeitura, a ação da Sesacre mobilizou 56 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal de apoio que ofertaram serviços de pediatria, ortopedia, odontologia, ginecologia e endoscopia, além da equipe de regulação responsável por agendar as cirurgias.

No hospital, a secretária e o presidente entregaram cadeiras de rodas e kits de pequenas cirurgias.

“Essa ação vai acontecer em todo o Estado com várias especialidades. Cumprindo a determinação do governador, estamos diminuindo as filas de espera por consultas e cirurgias e trazendo para perto da população do interior, toda a estrutura para ofertar dignidade para quem precisa”, disse a secretária.

Parlamentar que vem atuando junto a bancada federal por verbas para cirurgias eletivas, o deputado Nicolau Júnior lembrou que as ações de saúde no interior sempre foram a principal bandeira do atual mandato. Ele parabenizou toda a equipe da Sesacre e lembrou que reduzir as filas de quem espera por cirurgias e consultas é um compromisso do governo.

“Aqui estamos vendo o resultado da nossa atuação, cobrando, sugerindo e trabalhando para garantir esse tipo de serviço para quem mora longe da capital. Estou muito feliz de ver todo o empenho de cada profissional e saber que todas as outras cidades também serão visitadas por essa equipe”, comentou Nicolau.

Esta foi a segunda etapa do Saúde Itinerante no interior. A próxima será dias 29 e 30 em Feijó.