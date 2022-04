No AC, cozinha terapêutica ajuda crianças que sofrem com seletividade alimentar

Instagram: @kellykley

NIVER DRIKKA

No domingo (24) Drikka Araújo recebeu amigos e familiares no Buffet Palace para comemorar a chegada dos seus 30 anos em uma festa super animada. Parabéns!

NIVER LARISSA

Badaladíssimo o aniversário da Larissa Mourão que trocou de idade no dia 21 deste mês e comemorou a data no domingo (24) no Buffet Lopes. A coluna deseja tudo de melhor em seu novo ciclo!

GLAMOUR

No glamour dessa semana a empresária Karla Andreia Fernandes com a filha Maria Eugênia em lindo ensaio para campanha de publicidade do dia das mães da sua loja K&K Bijoux.

COZINHA TERAPÊUTICA

Inaugurou em Rio Branco Cozinha Terapêutica para ajudar crianças que sofrem com seletividade alimentar, a nutricionista Daiane Martin usa técnicas específicas de forma lúdica para aproximar as crianças de alimentos saudáveis.

Terapia nutricional não é indicado apenas para crianças com espectro autismo, mas sim para todas as crianças que sofrem com qualquer tipo de seletividade alimentar.

A Cozinha Terapêutica está localizada Clínica Santa Lúcia, Avenida Getúlio Vargas, Nº1919. Segundo andar.

Contato: 992595995

FEIRA GIFTTALENTOS

Fechando o mês de abril, o espaço Lago do Amor, ao lado da UFAC, irá receber a primeira edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, que une arte, moda, gastronomia, decoração, veganismo, música e diversão. O evento espera receber cerca de 1.500 pessoas, no dia 30 de abril, sábado, a partir de 16 horas. A entrada é franca e a classificação é livre. A I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura é financiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

FESTIVAL TRANSAMAZÔNICO

Amanhã começa a 2° edição do Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico, que é realizado de 28 de abril a 1 de maio, em Rio Branco, no Theatro Hélio Melo.

Financiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), o Festival vai exibir produções do Brasil, Paraguai, Chile, Espanha e Quênia.

E para quem estava com saudades das telonas, este ano, o evento será totalmente presencial. Agora, se liga na nossa programação que está incrível!!!

PRÊMIO

A micropigmentadora Halyne Lessa ganhou prêmio de nível nacional o Top Of Mind Qualidade Brasil na categoria micropigmentação de sobrancelha. Parabéns!

Quer arrasar com uma linda sobrancelha? Contato 99987-3481

VIVA A GIULIANA

Quem deu mais uma volta ao redor do sol foi a colunista social, Giuliana Evangelista no ultimo domingo. A coluna registra e deseja os parabéns!

BDAY DO VINNY

Marcus Vinicius recebe os amigos amanhã (28) no Fricarnes Steakhouse para comemorar a chegada de mais um ciclo ao som de Gil e Banda.

VIA VERDE SHOPPING

Cidade Perdida” é o mais novo filme no catálogo do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. A comédia conta a história da brilhante, porém reclusa autora, Loretta Sage (Sandra Bullock), que escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, “Dash.” Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrito em seu livro recente. Corre para o Cine Araújo e confira como essa aventura termina.

O filme queridinho do público, “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, continua em cartaz para aumentar ainda mais o “queridômetro” que está marcando os 85% no Rotten Tomatoes.

Além dos longas citados anteriormente, continuam em cartaz os filmes “D. P. A. 3: Uma Aventura no Fim do Mundo”, “Morbius” e “Medida Provisória”. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

SPA MAGIC

O SPA Magic está com uma mega promoção para você arrasar ainda mais, 3 sessões de bronze e 1 banho de lua por apenas R$ 340,00. O SPA também oferece drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, limpeza de pele, detox, tratamento para gordura localizada.

O SPA está localizado no bairro Jardim Alah, rua Buritis n° 343 Galeria Z , Sala 02 Terreo de terça a sábado das 08h às 17h.

@spamagicoficial

SHOW DJ GUGA

No dia 3 de junho acontece 1° Festival Meca Brasil em Rio Branco com a presença do DJ GUGA, realização do Bimbo’ Bar ( Extrema – RO) e MECA BRASIL com produção de Rafael Cavalcante. Corra e adquira seu ingresso para não ficar de fora!

VEM AI…

Vem ai um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!