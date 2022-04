No AC, funcionários da LIQ denunciam salários atrasados e realizam protesto: “Pagando para trabalhar”

Mais um protesto no prédio da LIQ, empresa de telemarketing em Rio Branco, está sendo realizado pelos funcionários nesta segunda-feira (11).

A paralisação das atividades está embasada no atraso dos pagamentos dos salários, bem como de outros direitos trabalhistas como vale transporte e pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Servilo (FGTS). No Acre, a LIQ presta serviços para a empresa de telefonia Tim.

Segundo um funcionário que está há poucos meses na empresa e que prefere não se identificar, a prática de atraso de salário já se tornou corriqueira, mesmo em pouco tempo em que está trabalhando.

“Esta não é a primeira vez (que atrasam salários) e provavelmente não será a última. O medo é de sermos demitidos e sem receber o que é de nosso direito porque somos ameaçados e cobrados sempre que podem […] estamos praticamente pagando para trabalhar”, falou.

A reportagem do ContilNet tentou contato com a empresa por meio do número informado na web, mas não obteve êxito. Contudo, o espaço fica aberto para manifestação, caso haja interesse.