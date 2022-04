No AC, homem é esfaqueado pela esposa após chegar em casa bêbado e iniciar discussão

José César da Costa, 28 anos, foi ferido a golpes de faca pela própria esposa ao chegar em casa bêbado, na madrugada deste sábado (30), na Travessa São Lucas, bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José César chegou em casa após ter participado de uma bebedeira com amigos e começou a discutir com a esposa. Durante a discussão, a mulher dele ficou enfurecida e, de posse de uma faca, desferiu dois golpes na vítima, sendo que um golpe pegou no braço e o outro em cima do peito, bem próximo ao coração do homem. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Os primeiros atendimentos foram realizados por socorristas do Samu em uma ambulância básica, mas, durante o atendimento, os profissionais perceberam a gravidade das lesões e o rebaixamento do nível de consciência da vítima, sendo necessário acionar a ambulância de suporte avançado para dar apoio e estabilizar o quadro clínico de José César, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Os policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender a autora do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).