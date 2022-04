No Dia da Contabilidade, egresso do curso de Ciências Contábeis da Uninorte fala sobre a sua experiência

No dia 25 de abril é celebrado o Dia do Profissional de Contabilidade e a Uninorte como instituição formadora de muitos profissionais da área não poderia deixar de parabenizar os graduandos e profissionais e, muito menos de contar uma história inspiradora. O nosso Case de Sucesso será o egresso Hegio Viana Filho, que se graduou em Ciências Contábeis no ano de 2015 e atualmente trabalha na maior rede de contabilidade da América Latina.

O ex-aluno conta que começou a trabalhar na área contábil antes de iniciar a graduação. “Fui assistente do meu tio em um pequeno escritório de contabilidade em 2010 e fiquei nele até o ano de 2016. Em 2016, fui convidado por um professor do curso para participar de uma inovação na área da contabilidade em Rio Branco, uma franquia no ramo de contabilidade, onde a mesma possui uma abrangência em quase todas as capitais do Brasil”, conta.

A rede que Viana Filho trabalha tem mais de 30 anos de experiência e é composta por mais de 200 unidades em 25 estados brasileiros. Sobre a experiência de trabalhar na rede, ele conta que se sente muito seguro, pois a empresa é preparada para prestar o melhor serviço. “Nossa rede atende em qualquer lugar e sobre qualquer assunto dentro da legislação brasileira”, diz.

Ele também conta que a Uninorte o preparou para analisar as situações mais complexas da profissão e aproveitou para deixar uma mensagem para os futuros profissionais da área. “Esqueçam o que aconteceu até março de 2020 a pandemia atingiu tanto nossa vida pessoal quanto profissional. Se dediquem, estudem, se atualizem, usem a tecnologia em prol do conhecimento, pois nesse exato momento em que estou escrevendo essa mensagem, há uma lei, um decreto, uma instrução normativa ou até mesmo um pronunciamento sendo atualizado”, finaliza.

Marcelo Ruiz, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Uninorte, conta que o curso busca ser prático para que o aluno consiga absorver o máximo e aplicar os conceitos dentro das empresas. Conheça mais sobre o curso de Ciências Contábeis presencial da Uninorte clicando aqui.