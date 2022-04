No interior do AC, homem é preso após efetuar disparos contra policial militar aposentado

Um homem identificado como Antônio de Lima Sena, de 64 anos, foi atingido com disparos de arma de fogo nesta segunda-feira (18) no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, um homem não-identificado, que estava procurando briga com motoristas que se dirigiam a um posto de gasolina para abastecer, intimidou o idoso, que é policial militar aposentado.

Ao receber voz de prisão, o sujeito que aparentava estar sob efeito de drogas tomou a arma de fogo da mão do policial e efetuou disparos que acabou atingindo Antônio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, rapidamente, realizaram os primeiros socorros à vítima.

O estado de saúde dele é estável, segundo familiares. Já o homem, foi preso em flagrante por uma guarnição do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e ficará à disposição da Justiça.