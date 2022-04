No interior do AC, homens em posse de armas de fogo são presos pela Polícia Militar

Dois homens, munidos de arma de fogo, foram presos pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na última terça-feira (05) no município de Bujari, no interior do Acre.

A prisão foi realizada em razão de uma denúncia à guarnição feita por populares que levantaram a possibilidade de ambos estarem armados. O fato ocorreu após um patrulhamento de rotina.

Com as informações das características dos suspeitos, os policiais intensificaram as rondas e os localizaram. Durante a abordagem, onde ambos foram revistados, os PMs apreenderam uma escopeta com 10 cartuchos intactos e um revólver calibre 38, com munições intactas também.