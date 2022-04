PLs que nomeiam ponte sobre rio Madeira estão parados; saiba possíveis nomes

A Ponte sobre o rio Madeira, inaugurada em maio de 2021, ainda não tem nome definido e no Senado Federal, há dois projetos de lei (PL) que dão nome à ponte, um deles de iniciativa do senador Marcio Bittar, que homenageia o ex-governador do Acre, Wanderley Dantas.

Já o outro pretende homenagear Dom Moacyr Grechi, arcebispo emérito de Porto Velho, com atuação no Acre, falecido em 2019. O projeto é de autoria do ex-deputado Mauro Nazif e relatoria da deputada pelo Acre, Perpétua Almeida.

Os dois projetos de lei estão parados no Senado Federal e, segundo informações, a última movimentação foi em março deste ano. Por se tratar de uma obra federal, as sugestões precisam passar pelo legislativo.

Ponte sobre o Rio Madeira

A ponte foi inaugurada em maio de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro e reduziu diversos custos com a travessia, além de diminuir o tempo de viagem. A construção fica em solo rondoniense mas sempre foi uma necessidade para os acreanos que precisam passar pelo local, seja a trabalho ou lazer, que anteriormente usavam balsa.