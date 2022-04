Novo salário mínimo para 2023 e 2024 é divulgado. Confira os valores

Em janeiro de 2022, o novo valor do salário mínimo foi fixado em R$ 1.212, aumento de R$ 112 em relação ao piso nacional do ano passado. A cada início de ano, o governo federal reajusta esse patamar para evitar perdas no poder de compra da população.

Essa correção é feita com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a inflação oficial do Brasil. Para 2023, o valor previsto para o novo salário mínimo é de R$ 1.294, reajustado com base no INPC de 6,70%.

Já em 2024, o piso nacional deve chegar a R$ 1.337, escalando para R$ 1.378 em 2025. As expectativas têm como base a inflação estimada para este ano, o que significa que essas quantias ainda devem sofrer alterações.

Benefícios trabalhistas e do INSS

O impacto do salário mínimo não é sentido apenas no bolso dos trabalhadores, mas também dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentados e pensionistas. Por lei, o órgão não pode pagar benefícios previdenciários abaixo do piso nacional.

O teto do instituto, atualmente em R$ 7.168,22, também deve ser alterado para acompanhar as mudanças. Ele representa o valor máximo que um segurado pode receber.

Outros programas que também são impactados pela correção anual são: BPC (Benefício de Prestação Continuada), seguro-desemprego e abono salarial PIS/Pasep. Em todos os casos, seus valores são calculados com base no mínimo.