Entenda por que cresce o risco de conflito no Oriente Médio

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O aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã tem elevado o alerta internacional para um possível novo conflito no Oriente Médio, região considerada estratégica para a economia global e o fornecimento de energia.

Nos últimos dias, declarações de autoridades e movimentações diplomáticas indicam um cenário de instabilidade, com negociações travadas e aumento da pressão entre os países. Especialistas apontam que o risco de escalada cresce diante da falta de consenso em temas sensíveis, como o programa nuclear iraniano e a presença militar na região.

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Outro fator que preocupa é a possibilidade de impactos diretos no comércio global, especialmente em rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo transportado no mundo. Qualquer bloqueio ou conflito na área pode afetar preços e economias em diversos países.

Diante do cenário, governos e organismos internacionais acompanham de perto a situação, enquanto a comunidade global tenta evitar uma escalada que possa resultar em confronto direto.

Com informações CNN