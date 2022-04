“O Acre vai se orgulhar dessa mulher”: Ao lado de Flávio Bolsonaro, Bittar oficializa pré-candidatura de Marcia ao Senado

Com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, o esposo, senador Marcio Bittar, e diversos apoiadores, a pré-candidatura de Marcia Bittar foi lançada para o Senado no Acre pelo Partido Liberal. O evento ocorreu na noite desta terça-feira (26), na Livraria Paim, em Rio Branco.

Professora, Marcia afirmou que vai defender a educação, sem esquecer a segurança e outras áreas importantes para o desenvolvimento do Acre.

“O Acre vai ter muito orgulho dessa mulher”, disse Marcio Bittar, que foi quem anunciou oficialmente a pré-candidatura da esposa.

Marcia foi elogiada por diversas lideranças e Flávio voltou a afirmar que ela é a pré-candidata do pai no Acre. “Márcia, te desejo toda sorte do mundo. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Você sabe da importância desse projeto. Você nos dá uma grande esperança. Confio no povo do Acre. Esse calor e esse carinho, graças a Deus, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Conte conosco! Você é a pré-candidata de Bolsonaro no Acre. Fiquem com Deus! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, disse o filho do presidente

Veja o que disseram as autoridades presentes:

Isnailda, representante do Solidariedade:

“Foi no Governo do presidente Bolsonaro que temos hoje três Casas da Mulher Brasileira. Márcia, estamos com você. Precisamos de mulheres destemidas, aguerridas, estou aqui pra dizer que o Solidariedade faz parte desse projeto. Com mais mulheres na política, teremos mais políticas para as mulheres”.

João Paulo Bittar

“Em nome do partido que presido, cumprimento a todos e aproveito a oportunidade para falar do meu pai. Senador Flávio, meu pai passou a vida sonhando, trabalhando e sendo traído. E hoje, ele encontra-se em um projeto que ele lutou por trinta anos. Agradeço o senhor por isso. Seu pai, nosso presidente, é o homem improvável, que ninguém acreditou. E ele tá aí. Ele é um marco na história do Brasil. Agradeço por tudo que o senhor fez pelo meu pai, que se estendeu a todo o Acre. Tenho certeza que todos aqui reconhecem. Obrigado. Mãe, por mais que eu sempre tenha seguido o passos do meu pai, foi em você que me espelhei. É uma mulher simples, solucionadora, guerreira e direta”.

Kely Pessoa

“Quero agradecer a presença de todos. Conheço 90% das pessoas que aqui estão e quero agradecer a presença de vocês. Senador, meu marido foi deputado federal, vereador, vivi na política por 30 anos. Hoje, o senador Marcio e sua esposa me honraram com esse presente, a presidência do PL. É uma honra! Eu estou à disposição de todos vocês, o pouco que eu sei eu vou passar. Quanto ao nosso presidente, oramos sempre. É um homem aguerrido.

Robert Alencar, representante do Patriotas

Tomo a liberdade de cumprimentar a todos e deixar à disposição desse grupo o Patriotas. É dessa união que sairá a vitória. Como delegado de policia, sei que a violência é um dos problemas que mais afetam nossa Rio Branco e aqui temos pessoas que por isso irão lutar. Agradeço a todos.

Lívio Veras, representante do PP

Flávio, em seu nome quero saudar toda a mesa e dar boas-vindas em nome do governador Gladson Cameli. Estamos representados pelo senador Marcio Bittar, senador aguerrido, que pensa em dias melhores para nosso estado juntamente com seu pai. Seja bem-vindo. Essa terra é uma terra acolhedora. Continuem a apoiar esse guerreiro chamado Marcio Bittar, tenho certeza que é um pedido de todos.

Eduardo Velloso

Senador, queria passar um pouquinho do que o Acre vive. Sei que, politicamente, temos menos de um milhão de habitantes. Mas somos, proporcionalmente, o partido que mais deu votos ao presidente. Hoje, herdamos do PT uma população que está em vulnerabilidade alimentar. Estamos travados. Na política, os que mais sofrem são o agronegócio. O Acre agradece sua vinda. Quero dizer que o Acre nunca teve uma aliança tão grande, e celebro essa aliam em torno da pré-candidatura da nossa futura senadora Márcia Bittar.

Marcio Bittar

Minha fala é apenas para agradecer. Através do Flávio, quero agradecer ao nosso presidente Bolsonaro. Passei a minha vida toda sendo oposição. Não me arrependo, faria tudo de novo. Essa força que combatemos é responsável por nortes, corrupção e são um desastre. Combatemos essa ideologia maligna. Finalmente, em 2018, conhecemos um cara que mudou tudo. Sem recursos, sem tempo de TV, entrou no coração do povo brasileiro e venceu. Esse homem me honrou em tudo que fez. Se não for ele, que nós poderemos recuperar a soberania perdida, não será com ninguém! Bolsonaro vai ganhar a eleição no Estado. É nesse clima, com essa aliança, que anunciamos oficialmente Márcia Bittar como pré-candidata ao Senado da República. O Acre vai ter muito orgulho dessa mulher.

Márcia Bittar

Há muito o que defender no Senado. A educação é prioridade. Não vou parar de falar sobre isso. Senador Flávio, mesmo com os cancelamentos, com a lacração, vou defender a educação. Essa questão me chama atenção. Segurança é algo que precisamos enrijecer. São algumas bandeiras. Meio Ambiente é uma dessas, que Marcio foi muito feliz em defender. Quando o presidente me chamou para ser candidata, claro que bati continência. Quando ele veio ao Acre, ele repetiu o mesmo discurso que eu (Márcia começou a chorar) e, quando quis um abraço de Deus, Ele mandou aquele homem até mim, me abraçar, e dizer: “Minha senadora”. Eu sou o projeto do Bolsonaro: Deus, pátria e família.

Flávio Bolsonaro

Sou a favor da lei da ordem, mas quero fazer uma bagunça de leve: quero fazer uma selfie e mostrar o Acre unido vendo Márcia, Marcio, Flávio Bolsonaro falando de política. Em plena terça-feira! Márcia: eu, há poucos dias em Brasília, fui questionar uma autoridade sobre democracia. Sabe o que ela disse? “Os humilhados serão exaltados”.

Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado aos profissionais da Saúde. Saibam que o presidente é eternamente grato às Santas Casas.

Eleição é muito mais emoção do que razão. Temos coisas importantes, como a estrada que vai até o Peru que você planeja. Mas temos também uma esquerda que quer voltar ao poder, temos uma imprensa velha, uma quadrilha chefiada pelo ex-presidiário. Eles nos acusam do que são. Mas as acusações caem por terra quando trazemos a realidade.

Mas como o evento é político, quero parabenizar a articulação do Marcio, que trouxe esse grupo forte aqui. Com certeza acredito em uma presença ampliada do presidente aqui. Sou testemunha ocular do quão difícil é governar o país. Continuem orando, intercedendo pelo nosso presidente.

