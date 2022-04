“O governador é uma pessoa boa, mas a equipe é ruim”, diz Calegário ao ContilNet

O deputado Fagner Calegário (Podemos) disse em entrevista concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (1) que permanece na base de apoio ao governador Gladson Cameli (Progressistas) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e faz algumas críticas à equipe do chefe do executivo.

“O governador é uma pessoa boa, mas a equipe é ruim”, destacou o parlamentar ao comentar os últimos fatos envolvendo as manifestações de servidores públicos que pedem reajuste salarial e outros benefícios no Acre.

Sobre o aumento de 5,42% – de autoria do governo – para todo o funcionalismo, além dos auxílios aprovados na Aleac para diversas categorias, o parlamentar defendeu que o percentual é pequeno, mas “o que é possível para o momento”. Calegário e o restante dos deputados do Podemos – que formam a maior bancada na Aleac – defenderam que o reajuste deveria ser de 10%, como sugeriu os políticos de oposição.

“É preciso conduzir a situação de uma forma mais dialógica, não apenas dizendo não e pronto. É preciso apresentar saídas, dizer que a luta permanece para seguir valorizando. Eu defendi e defendo que não podemos cruzar os braços. Sei que o governo propôs e a casa aprovou o que era possível naquele momento [referindo-se ao reajuste]. Poderia ser maior o percentual? Sim, com toda certeza, mas temos os limites prudenciais e uma legislação”, continuou.

“Permaneço na base de apoio ao governador, mas sempre irei criticar o que não concordo e apoiar o que considero o melhor para o Estado”, finalizou.