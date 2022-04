“O MDB tem candidata e ela se chama Mara”: Vagner Sales rechaça volta de aliança com Gladson

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que anunciou Mara Rocha como pré-candidata ao Governo pelo MDB, disse que não há nenhuma chance de recuo da candidatura majoritária do partido.

“O MDB tem candidata ao Governo e se chama Mara Rocha. Nós vamos concorrer a estas eleições e vamos ganhar!”, disse. Sales disse ainda que não há possibilidade também, de o partido voltar a compor a base do atual governador, Gladson Cameli.

“Precisamos ganhar essa eleição para dar uma resposta aos acreanos, ao nosso povo que acreditou nesta gestão que aí está, que se apresentou como uma renovação, como algo diferente, mas que vem fazendo pior que as gestões anteriores. Precisamos priorizar os acreanos e não negócios familiares. Mara vai fazer um Governo muito diferente desse que está aí”, garantiu.

Justificando a ausência da filha que está em São Paulo, fazendo seu tratamento contra o câncer de Mama, o “Leão do Juruá” afirmou que o partido vive um de seus melhores momentos.

“Temos nossas chapas montadas, chapas fortes, que são representativas, temos a Jéssica, que é a grande liderança no Juruá, o nome do MDB está na boca do povo”, asseverou.