Pacheco se reúne com Fachin e defende “bom trabalho” do TSE

“Eu quero aqui reconhecer o bom trabalho feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e o compromisso nosso do Senado Federal de dar também todos os instrumentos legislativos pra que isso aconteça dentro dessa normalidade”, defendeu o senador.

“Uma visita em retribuição a que sua excelência fez a mim como presidente do Senado logo que assumiu a presidência do TSE. Nós temos Senado e TSE com um objetivo comum: dar toda transparência, lisura, ao processo eleitoral desse ano. As eleições são de fato um dos temas mais importantes da vida nacional, é muito importante que elas aconteçam dentro da normalidade”, destacou Pacheco.

A afirmação foi dada em um momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a atacar o TSE e insinuar problemas no sistema eleitoral do país. No fim de semana, Bolsonaro atacou o acordo feito pela Corte com o WhatsApp para combater fake news.

O encontro, ocorrido no gabinete de Fachin, não constava na agenda de Pacheco, mas havia sido comunicado previamente pelo TSE. O senador defendeu que entre os temas em pauta na conversa, está a disposição do Senado Federal em atualizar o sistema eleitoral atual, visando os próximos pleitos.

“Nós discutimos agora uma modernização do código eleitoral, conversamos também sobre isso. Eu e o ministro Fachin a respeito dos temas ali tratados, falamos de um projeto que já foi apreciado e aprovado na Câmara dos Deputados que hoje está sob a responsabilidade através da CCJ do Senado”, prosseguiu Pacheco.

O presidente do Senado ainda destacou o trabalho do Congresso Nacional para ampliar a transparência nas eleições e atuar no combate à desinformação.