Pai do filho de Rihanna, A$AP Rocky é preso nos EUA, diz site

O single que o tornou mais conhecido, após ser revelado no coletivo de rappers novaiorquinos ASAP Mob, foi “Fuckin’ Problems” (2012), reunindo o incrível time de Drake, 2 Chainz and Kendrick Lamar.

Seu estilo confiante e exagerado se impôs no rap americano com os álbuns “Long. Live. ASAP” (2013), “At. Long. Last. ASAP” (2015) e “Testing” (2018).

Em 2018, vazou uma sex-tape do rapper com uma mulher não identificada. Ele confirmou que aparecia nas imagens ao postar no Twitter: “Meu pênis e eu acordamos com a perturbação alarmante de um vídeo hoje”.