Pelé é internado e hospital divulga boletim médico às pressas com anúncio oficial

Nesta terça-feira (19), o ex-jogador Pelé acabou sendo internado novamente no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. De acordo com algumas informações do UOL, o rei do futebol enfrentou uma série de exames. Atualmente, isso faz parte da programação mensal de Pelé, graças às complicações do câncer.

Em seguida, a publicação ainda noticia que Pelé ficou na área comum do hospital, sem precisar ser levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A equipe do ex-jogador foi procurada às pressas e confirmou que a internação aconteceu. Vale lembrar que o esportista foi diagnosticado com câncer no cólon, em setembro do ano passado, e se espalhou pelo corpo.

Dessa forma, a filha de Pelé, Kelly, fez um desabafo sobre a situação do pai. “Ele se recupera bem e dentro do quadro do normal. Prometo! Ele não gosta quando eu falo isso, então, por favor, não conta para ele, mas ele é um senhor, velhinho. No quadro normal de uma pessoa da idade dele, depois de uma operação dessa, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal”, disse.

É preciso relembrar que o esportista, que já tem 81 anos, passou por outras cirurgias, além disso, enfrentou uma quimioterapia, para remover os tumores.

Pelé fala sobre rumores do seu estado de saúde

Pelé frequentemente é alvo de boatos sobre sua morte. No entanto, o atleta mostrou levar tudo com bom humor e publicou uma imagem alegre em seu perfil do Instagram, tranquilizando os fãs.

“Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual”, escreveu ele, no início da legenda. Em seguida, Pelé ainda brincou: “Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?”.