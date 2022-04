PIB de estados atrelados ao agro deve crescer mais na pandemia, diz Folha; Acre recua

O Acre apresenta recuo no PIB (Produto Interno Bruto) no acumulado de 2020 a 2022, na comparação com 2019, o ano anterior à pandemia. Os dados vão de encontro aos apresentados por parte dos estados mais atrelados ao agronegócio – que registram crescimento maior do PIB ao longo do período, indicam projeções da MB Associados.

Segundo a consultoria, Mato Grosso do Sul (4,9%), Tocantins (4,7%) e Goiás (4,5%) tendem a apresentar as altas mais intensas do PIB no acumulado do período. O Acre está na lista de nove estados que tendem a ficar abaixo do PIB nacional, e dos quatro estados que apresentam variação negativa.

“Por fim, nove estados tendem a ficar abaixo do PIB nacional no acumulado de 2020 a 2022. Desses nove, quatro devem apresentar recuo no indicador, sinaliza a consultoria. São os seguintes: Alagoas (-1,4%), Acre (-0,9%), Ceará (-0,7%) e Bahia (-0,2%)”, destacou reportagem da Folha de SP. A publicação ressalta que as restrições geradas pela Covid-19 prejudicaram estados com grande peso de serviços presenciais.

“A gente viu um impacto importante da valorização das commodities na pandemia. É natural que isso puxe para cima as projeções em estados como esses”, avalia Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados.

No recorte específico de 2022, nove estados tendem a registrar variação nula neste ano, a exemplo do país. Outros quatro devem apresentar leves taxas negativas: Acre (-0,3%), Amazonas (-0,2%), Bahia (-0,2%) e Amapá (-0,1%). Economistas avaliam que o cenário macroeconômico reúne uma série de riscos em 2022.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA CLICANDO AQUI