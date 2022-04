Prefeito de Rio Branco realiza visita técnica na creche municipal Ione Portela da Costa Casas

A Prefeitura de Rio Branco busca sempre levar educação e qualidade de vida para todos os rio-branquenses, principalmente às crianças. O prefeito Tião Bocalom, acompanhado da secretária Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, realizou uma visita técnica, na manhã desta segunda-feira, 18, na Creche Ione Portela da Costa Casas, no bairro Nova Estação.

O local passou por reformas e adequações para levar mais dignidade a todas as crianças. “Fizemos várias modificações na escola, porque era uma escola de ensino fundamental. Melhoramos o banheiro, para as crianças terem um acesso melhor, fizemos reforma na cozinha, na cantina, criamos uma casinha de brinquedo de alvenaria, para não ter problema com mofo e fungo, ela é bem ventilada, estamos nos preparando para criar um parquinho, temos pula-pula, casinha de bolinha. A nossa ideia é melhorar cada vez mais”, disse a coordenadora da creche, Jessica de Souza.

A creche atende atualmente 240 crianças de 2 a 3 anos. De acordo com a diretora, Elizangela Sousa, o retorno das aulas foi se suma importância. “As crianças estão muito felizes em retornar, percebemos que a comunidade escolar também está muito contente com o retorno. A prefeitura está dando esse amparo. Graças a Deus está tudo nos conformes”, ressaltou a diretora da creche.

Segundo a secretária Nabiha Bestene outras escolas do município também serão beneficiadas. “As crianças retornaram as aulas, é uma alegria muito grande. Costumo dizer que creche não é um armazenamento de criança, é onde você cuida da criança, educa e ama. É um espaço agradável, é isso que as crianças estavam querendo e os pais mais ainda”, informou a secretária.

O prefeito Tião Bocalom enalteceu que um dos objetivos da gestão é, até o final do mandato, construir novas creches e ampliar o número de vagas na educação infantil.

“Essa creche é um modelo para nós e viemos fazer uma visita para conhecer. É uma creche que está se adaptando. A nossa gestão já começou a trabalhar as adequações desde o ano passado. Estou muito feliz em ver que a nossa equipe está se dedicando nessa questão. A creche é fundamental. Nós assumimos a prefeitura com aproximadamente 5 mil vagas de creche. A expectativa é, até o fim do mandato, construir mais 8, sendo 4 com recursos próprios. Queremos aumentar em 3 mil vagas até o fim do mandato, incluindo para crianças de 0 a 2 anos, que nunca teve em Rio Branco”, concluiu o prefeito.